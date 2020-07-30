Серія А має намір відтермінувати старт нового сезону

"На цей момент ми маємо дату 12 вересня, коли повинен розпочатись новий сезон Серії А, але ми постараємося виграти ще трохи часу і дозволити командам довше відпочити. Відтермінування сезону можливе, подивимося, на який час", – цитує Даль Піно Football Italia.

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Нагадаємо, Ювентус, Аталанта та Наполі також продовжують ще боротьбу у Лізі чемпіонів, яка буде дограватись у серпні. На Рому та Інтер очікують серпневі матчі плей-офф Ліги Європи.

У нинішньому сезоні, Серії А Ювентус достроково завоював золоті медалі, це вже 9-те поспіль чемпіонство для туринців.

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