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Серія А має намір відтермінувати старт нового сезону

20:14 - Читать на русском
Серія А має намір відтермінувати старт нового сезону
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Президент елітного дивізіону Італії Паоло Даль Піно поділився інформацією щодо сезону 2020/21.

"На цей момент ми маємо дату 12 вересня, коли повинен розпочатись новий сезон Серії А, але ми постараємося виграти ще трохи часу і дозволити командам довше відпочити. Відтермінування сезону можливе, подивимося, на який час", – цитує Даль Піно Football Italia.

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Нагадаємо, Ювентус, Аталанта та Наполі також продовжують ще боротьбу у Лізі чемпіонів, яка буде дограватись у серпні. На Рому та Інтер очікують серпневі матчі плей-офф Ліги Європи.

У нинішньому сезоні, Серії А Ювентус достроково завоював золоті медалі, це вже 9-те поспіль чемпіонство для туринців.

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Італія Серія А
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