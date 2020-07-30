Ювентус офіційно призначив Пірло головним тренером молодіжної команди

Легендарний Андреа Пірло повернувся у туринський клуб у новому статусі.

Після 5-річної перерви Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про відновлення співпраці з Андреа Пірло.

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Культовий екс-хавбек очолив Ювентус U-23. Про подробиці контракту туринців із 41-річним фахівцем – не повідомляється.

Нагадаємо, Пірло є легендою італійського футболу, він відомий своїми виступами за Мілан, Ювентус та національну збірну. Кольори туринців екс-хавбек захищав у 2011-2015 роках, і у кожному сезоні отримував золоті медалі Серії А.

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