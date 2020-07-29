"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті

Аталанта дотиснула Парму та продовжила боротьбу за срібло Серії А. Руслан Маліновський знову в центрі уваги італійської преси. Нова порція компліментів для українця – в нашому матеріалі.

Руслан Маліновський не має постійного місця в стартовому складі Аталанти, однак отримує ігровий час в кожному матчі Серії А та встигає гучно заявити про себе. Так сталося й проти Парми – українець замінив у перерві Пашаліча та відзначився хитрим голом. Вплив Маліновського не обмежився взяттям воріт. Якщо у першому таймі Аталанта виглядала слабко, то з появою Руслана гра бергамасків помітно покращилася.

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Хавбек збірної України робить собі ім'я в італійському футболі. Тамтешні медіа рясніють заголовками з Маліновським. Він вже не просто запасний варіант в атаку Аталанти, а майстер найпотужніших ударів у Серії А. Що не постріл – то проблеми для голкіпера. Що не гол – то краса. Українець у цьому році забив найбільше в топ-чемпіонатах з-за меж штрафного майданчика.

Провідне італійське видання La Gazzetta dello Sport називає Маліновського спадкоємцем лідера команди Папу Гомеса та заявляє, що українець може стати головною зброєю Аталанти в Лізі чемпіонів за відсутності травмованого Йосіпа Ілічіча. "Маліновський – той, хто бомбить. Йому немає рівних в Європі у 2020-му", – з таким заголовком вийшов сьогоднішній матеріал Роберто Пелуккі.

"Наразі Руслан Маліновський може думати лише про те, щоб скористатися кожною хвилиною, подарованою від Гасперіні, кожним клаптиком поля. Він повинен доводити свою кваліфікацію з думкою про майбутнє.

Адже Маліновський – спадкоємець Гомеса. Найближчим часом він перехопить у Папу естафету та стане центральною фігурою "нерадзуррі". Якщо, звичайно, за ним не прийдуть багатші клуби, які готові викласти солідні гроші", – пише GdS.

Оцінка Маліновському за матч проти Парми від "гадзетти" – 6,5. "Його штрафні – виклик для суперника. Як завжди смертоносний удар". Практично всі видання вищим балом, ніж у Руслана, нагороджують лише Папу Гомеса.

"Грандіозний вплив на матч. А гол – вишенька на торті", – характеризує українця Eurosport (оцінка 7). "Маліновський знову у вогні", – додає Tuttosport. "Богиня" перевернула матч завдяки Маліновському та Гомесу", – вважає Goal.com.

"Повів "богиню" вперед, коли справи йшли вкрай кепсько. Чудове виконання й трішки удачі – так Маліновський зрівняв рахунок і оживив Аталанту", – інформує Sport Mediaset, ставлячи ті ж 7 балів.

"Маліновський вийшов замість змореного Пашаліча, після чого в другому таймі пішла інша гра. Українець фірмовим ударом лівою зрівняв рахунок – допомогла йому люб'язна стінка господарів, яка незрозумілим чином розвалилася", – відзначає популярна Corriere della Sera.

Fantamagazine взагалі назвав Маліновського абсолютно найкращим в команді за підсумками матчу з Пармою – оцінка 7. "Маліновський реабілітувався голом зі штрафного за змарнований пенальті на Сан-Сіро", – додає видання.

"Вийшов у другому таймі та відразу приніс значно більше користі, ніж ті, хто грали зі старту. Штрафні в його виконанні перетворюються на вирок опонентам", – пише про Руслана Tuttomercatoweb. "Маліновський підтвердив статус джокера Аталанти, прошивши стінку потужним ударом", – не залишається осторонь Calciomercato. Які оцінки? Звичайно, 7.

Fantacalcio традиційно підбирає кожному гравцю епітет. Маліновському дістався "блискавичний" і 7 балів. "Не настільки результативний після виходів на заміну, як Мурієль, однак майже кожна поява українця стає смертельною для суперників. Ефектним і ефективним ударом лівою започаткував камбек Аталанти, постійно перебував у центрі подій, партнери часто віддавали йому ініціативу. Травма Ілічіча? З таким гравцем у півзахисті проблем у Гасперіні значно менше".

Інернет-видання продовжує захоплюватися українцем у сусідній статті: "Розкішне придбання Аталанти минулого літа. Хтось вірив у нього більше – хтось менше, хтось прийняв його відразу – комусь знадобився час. Однак зараз всі отримують задоволення від гри Руслана Маліновського. За співвідношенням ціна/якість цей трансфер – один з найуспішніших в усій Серії А.

Головна радість Гасперіні в тому, що українець хорошою реалізацією забезпечує команді голи. Вчора хавбек знову це довів, зразково виконавши штрафний. Чи міг хтось подумати, що він стане найрезультативнішим снайпером Європи у 2020-му? Не Мессі, не де Брюйне, а саме він найбільше забиває з-за меж штрафного майданчика. В основному завдяки фантастичній лівій нозі".

Профільний портал Calcio Atalanta не виділяє Маліновського оцінкою (6,5) на фоні інших бергамасків: "Звично розрядив гармату з-за меж штрафного майданчика, забивши восьмий гол у чемпіонаті. Людина важливих м'ячів, особливо у другій частині сезону". А от авдиторія сайту вище цінує внесок Руслана – оцінка 7,3, більше тільки в Гомеса.

Вболівальники у мережі також віддають належне Маліновському. Пости у Twitter виключно з позитивними словами. Футбольний гік Максі Анджело підкріпив компліменти для Руслана просунутою статистикою:

"З Маліновським вже все очевидно. Він не лише має 8 голів (4,7 xG) і 3 асисти (4,9 xA), а й докладає руку до 6,47 удару і 0,55 гола за матч. Забиває кожним п'ятим ударом і наступний у Європі за дальніми пострілами після Мессі.

Проти Маліновського дуже важко захищатися. Якщо оборонець не висувається агресивно з задньої лінії й відразу не закриває його – Руслан розряджає гармату з лівої. Якщо ж захисник висувається – він прекрасно використовує простір, який звільняється за спиною суперника, щоб створити момент для партнерів".

Malinovskyi is so hard to defend against. As a defender, if you don't become aggressive and step out from the defense to shut him down, he'll unleash his missile of a left-foot. If you do step out, he's incredible at exploiting that space you've left behind to create for others. — Maxi (@MaaxiAngelo) July 28, 2020

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