Серія А, 7 туру

Болонья – Емполі – 3:0

Гол: Орсоліні, 21, 66, 90+3

Удінезе – Джеона – початок о 16:00

Аталанта – Ювентус – початок о 19:00

Рома – Фрозіноне – початок о 21:45

Болонья перервала серію з трьох "сухих" нічиїх поспіль. Команда Віктора Коваленко – ідеальний суперник для вирішення таких завдань. Емполі лише в минулому турі набрав свої перші очки в цьому сезоні, але обіграв лишень Салернітану – найгіршу команду Серії А прямо зараз. Сьогодні героєм став Рікардо Орсоліні, який оформив хет-трик. Він став першим гравцем Болоньї, який забивав за команду в шести сезонах Серії А поспіль, після легендарного бомбардира 90-х Джузеппе Сіньйорі.

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Емполі цілком міг програвати і з ганебним рахунком, але той же Орсоліні та Зіркзее змарнували два чудових шанси, які створили один для одного. Завдяки перемозі Болонья ситуативно піднялася на 10 місце, а команда Віктора Коваленка залишається передостанньою. Українець, до речі, вчетверте залишився без ігрового часу.