У складі Дженоа з перших хвилин з'явився український півзахисник Руслан Маліновський і вніс свою лепту у загальну звитягу. Вже на 14-й хвилині "грифони" вийшли вперед: допомогла помилка Сільвестрі, який невдало вибив м'яч прямісінько на Френдрупа. Той відпасував на Гудмундссона і Альберт з лінії штрафного пробив кіпера. Не минуло і 10 хвилин, як Удінезе відігрався – Лукка забив свій перший гол в Серії А.

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В середині тайму Гудмундссон оформив дубль: Де Вінтер поборовся у повітрі, сфера відскочила до ісландця і той добив у правий кут. Радість, однак, була передчасною – арбітр сигналізував про офсайд і гол скасували. На 36-й хвилині Дженоа отримала право на штрафний і до м'яча підійшов Маліновський. Українець з лівої смачно розрядив свою гармату, але трохи неточно – поруч з правою стійкою. За трохи Руслан подавав зі стандарту з лівого флангу, але навіс не вдався і м'яч перелетів через всіх учасників зустрічі і зник за межами поля.

Дженоа, однак, пішла на перерву перемагаючи – Гудмудссон забив свій третій гол у матчі. Допоміг рикошет, після якого сфера влетіла у ближній верхній кут. До слова, передгольовий пас на свій рахунок записав Маліновський. Одразу по перерві українець опинився на газоні і довго не міг прийти до тями. Зрештою на 67-й хвилині його замінили на Кутлу.

Гості тиснули і прагнули зрівняти. Декілька разів представники "б'янконеррі" падали у штрафному суперника, вимагаючи пенальті. Наприкінці матчу Месіас міг закривати гру, але поскупився на передачу і бив з гострого кута. Неточно. Вистояти, однак, Дженоа не вдалось: вже у доданий час Маттуро, який тільки-но вийшов на поле, зрізав м'яч у власні ворота після навісу з кутового. На четвертій компенсованій Ловрич отримав червону картку, завадивши виходу суперника на свої ворота. Реалізувати чисельну більшість генуезцям не вистачило часу. Нічия принесла Удінезе 4 очки і сімнадцяту сходинку турнірної таблиці, Дженоа набрала 8 балів і стала дванадцятою.

За час, проведений на полі, Маліновський 33 рази торкнувся м'яча, віддав 2 з 6 вдалих пасів, здійснив 1 блокування, завдав 1 удар повз ворота, заробив 1 фол, двічі був обіграний у дриблінгу, 10 разів втрачав м'яч, а точність його передач становила 75%. Статистичний портал SofaScore оцінив його гру у 6,3 бала.

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