Севілья через фінансовий стан розмірковує, з ким продовжить контракти майбутнього літа.

Севілья не поспішає продовжувати контракти із гравцями аж до червня. За інформацією Relevo, досить проста ситуація із ветераном андалусійців Хесусом Навасом – гравець спокійно чекатиме на дзвінок від керівництва та розраховує на підвищення зарплати за заслуги (буде адаптована під фінансову ситуацію).

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Серхіо Рамос також розраховує перепідписати контракт з рідним клубом. Попри те, що легенда Реала з проблемами повертався в андалусійський клуб, Рамос став важливою частиною команди, а тому розраховує на покращення деяких умов угоди.

Додамо, що Севілья провалює поточний сезон, посідаючи 15-те місце в чемпіонаті з 20 очками – від зони вильоту відділяє 3 пункти.

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