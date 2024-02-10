Севилья не спешит продлевать контракты с игроками вплоть до июня. По информации Relevo, достаточно простая ситуация с ветераном андалусийцев Хесусом Навасом - игрок спокойно будет ждать звонка от руководства и рассчитывает на повышение зарплаты за заслуги (будет адаптирована под финансовую ситуацию).

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Серхио Рамос также рассчитывает переподписать контракт с родным клубом. Несмотря на то, что легенда Реала с проблемами возвращался в андалусийский клуб, Рамос стал важной частью команды, а потому рассчитывает на улучшение некоторых условий соглашения.

Добавим, что Севилья проваливает текущий сезон, занимая 15-е место в чемпионате с 20 очками – от зоны вылета отделяет 3 пункта.

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