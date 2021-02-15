Лідер "вершкових" покине Сантьяго Бернабеу після сезону 2020/21, повідомляє El Chiringuito.

Реал влітку підпише Де Лігта на роль спадкоємця Рамоса, – ЗМІ

"Він іде. Він іде, іде – і велика загадка залишається щодо того, коли Серхіо Рамос зізнається, що покине Реал, і розповість, куди перейде", – заявив журналіст Хосеп Педрероль.

Нагадаємо, що центрбек мадридців влітку стане вільним агентом і вже може вести перемовини з потенційними працедавцями. Серед претендентів на досвідченого іспанця називають англійські Манчестер Юнайтед і Ліверпуль, а також Парі Сен-Жермен.

До слова, El Chiringuito вважається надійним інсайдером про стан справ у Реалі. У 2018 році саме в ефірі цього шоу вперше анонсували майбутній відхід Кріштіану Роналду.

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