Лидер "сливочных" покинет Сантьяго Бернабеу после сезона 2020/21, утверждает El Chiringuito.

Реал летом подпишет Де Лигта на роль наследника Рамоса, – СМИ

"Он уходит. Он уходит, уходит – и большая загадка остается относительно того, когда Серхио Рамос признается, что покинет Реал, и расскажет, куда перейдет", – заявил журналист Хосеп Педрероль.

Напомним, что центрбек мадридцев летом станет свободным агентом и уже может вести переговоры с потенциальными работодателями. Среди претендентов на опытного испанца называют английские Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, а также Пари Сен-Жермен.

К слову, El Chiringuito считается надежным инсайдером о положении дел в Реале. В 2018 году именно в эфире этого шоу впервые анонсировали предстоящий уход Криштиану Роналду.

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