Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт влітку приєднається до мадридців, повідомляє Voetbal24 з посиланням на італійські та іспанські ЗМІ.

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Реал вважає 21-річного нідерландця ідеальним спадкоємцем Серхіо Рамоса, який може піти на правах вільного агента. "Вершкові" вже розпочали переговори з представниками Маттейса, але орієнтовна сума переходу наразі невідома. Навряд вона буде меншою, ніж 85 млн євро, які Ювентус заплатив Аяксу влітку 2019-го.

Додамо, що Де Лігт провів 18 матчів у поточному сезоні, результативними діями не відзначався. Контракт захисника з Ювентусом розрахований до 30 червня 2024-го.

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