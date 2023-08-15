Захисник Серхіо Рамос мав зустріч з представниками Галатасарая. Про це пише турецьке видання Fanatik.

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За даними джерела, на ній футболіст заявив, що поки що очікує на велику пропозицію від клубів з Саудівської Аравії. Але в разі відсутності таких – готовий перейти в Галатасарай.

Турки вже запропонували Рамосу 2-річний контракт з 5,5 млн євро на рік. Була інформація, що Серхіо веде перемовини з Аль-Іттіхадом, але фінансові умови не розголошують.

Рамос став вільним агентом після 2 сезонів у ПСЖ. У складі парижан забив 6 голів та зробив 1 асист у 58 матчах.

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