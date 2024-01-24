Новим титульним спонсором Буковини стала компанія "Демарт", повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу.

Вихованець Динамо став гравцем представника Першої ліги

Серед головних завдань команди – завоювання наступного сезону путівки в УПЛ. Окрім того, клуб веде переговори щодо реконструкції спортивного комплексу для проведення домашніх матчів.

Фундамент майбутньої команди-переможниці закладають уже зараз. Посилюють склад, менеджмент, а влітку, дуже ймовірно, і тренерську позицію. Ставка буде зроблена на вихідців з Дніпропетровщини, звідки родом сам новий інвестор, зазначає у своєму Telegram-каналі інсайдер Ігор Бурбас.

До слова, власником "Демарт" є Володимир Дубинський. Цей бізнесмен добре відомий у волейболі та баскетболі як власник однойменних команд Прометей (жіночі – серед лідерів в обох видах спорту, чоловіча команда з волейболу йде в чемпіонаті України другою, а баскетбольна нині виступає в латвійсько-естонській лізі, де також йде другою, а ще успішно виступає на євроарені).

За інформацією Бурбаса, головною мотивацією для Дубинського вкладатися у футбол стали принципові заруби із Епіцентром Олександр Гереги у волейболі. Саме це очне суперництво новий інвестор Буковини збирається перенести і в футбол, де він поки новачок, але з амбіціями.

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Першої ліги Буковина посіла у турнірній таблиці групи А шосту сходинку і не змогла пробитись у Чемпіонську групу. Навесні вона змагатиметься у Групі виживання.

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