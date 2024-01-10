Вихованець академії Динамо, екс-гравець Металіста та Карпат Данило Книш продовжить кар'єру в складі чернівецької Буковини.

Книш офіційно підписав контракт із Буковиною, повідомляє сайт клубу. Ще одним новачком колективу з Чернівців став Єгор Шалфєєв.

ЛНЗ офіційно підписав екс-гравця Металіста та СК Дніпро-1

Буковина не розголошує умов підписання обох гравців, як і термінів їхніх контрактів. Transfermarkt повідомляє, що і Книш, і Шалфєєв стали гравцями чернівецького клубу безкоштовно, покинувши Ниву Бузову.

Додамо, що Книш є вихованцем Динамо, а за свою кар'єру встиг пограти за Сталь Камянське, Карпати, Металіст. Шалфєєв робив перші кроки у футболі в складі запорізького Металурга, також виступав за Зорю.

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