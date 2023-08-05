Англійський Крістал Пелас офіційно оголосив про перехід юного півзахисника Фламенго Матеуса Франси. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, бразилець підписав контракт з клубом на 5 років – до літа 2028. Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, трансфер коштував англійцям 20+10 млн євро. Половина бонусів досягається доволі легко, а решту 5 мільйонів Фламенго може отримати, якщо Франса виграє "Золотий м'яч"

Бразилець у свої 19 років встиг забити 9 голів у 54 матчах за Фламенго. Франса здатний зіграти по всій центральній осі – від позиції хавбека до відтягнутого нападника.

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