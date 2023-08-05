Джованні Ді Лоренцо залишається з чемпіонами Італії ще на 5 років.

Наполі офіційно оголосив про продовження контракту з капітаном команди Джованні Ді Лоренцо. Про це пише клубна прес-служба неаполітанців.

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За офіційними даними, нова угода захисника з клубом розрахована на п'ять років – до літа 2028. Фінансові аспекти не розголошуються.

Ді Лоренцо, якому 4 серпня виповнилося 30 років, разом із Наполі став чемпіоном Італії у 2023 році. Також він є основним правим захисником збірної Італії, у складі якої став чемпіоном Євро-2020, а також двічі здобув бронзу Ліги Націй – у 2021 та 2023 роках.

У сезоні-2022/23 футболіст був ключовим виконавцем у складі своєї команди – захисник зіграв за клуб 47 матчів, забив 5 голів та віддав 6 гольових передач.

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