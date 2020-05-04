Палкін: УПЛ варто залишити 12 клубів – такої ж думки дотримується Суркіс

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думкою про можливі зміни в УПЛ після пандемії коронавірусу.

"Є два стани: позитивний і негативний. Якщо почати з позитивного, то відзначу Колос, який увірвався в УПЛ і закріпився в першій шістці, Десна на три очки відстає від другого і третього місця, Ворскла змінює філософію і перезапускається. Ті ж Карпати зазнають труднощів, але львівський клуб – це бренд серйозний, з ними завжди складно грати. Зорю відзначу, яка демонструє відмінний футбол.

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З негативного: можливі проблеми з коефіцієнтами, тому сьогодні нам потрібно акуратно ставитися до будь-яких змін, які безпосередньо стосуються УПЛ. Якщо рішення, які ми приймаємо, посилять УПЛ – потрібно робити.

З наступного сезону у нас 14 команд в УПЛ, проте це рішення приймалося до коронавірусу. Всі розуміють, що після карантину економіка України серйозно просяде. Це вдарить по клубах. Вважаю, що над цим питанням необхідно серйозно подумати. Наприклад, залишитися з 12 клубами з огляду на форс-мажорні обставини. Такої ж думки дотримується президент Динамо Ігор Суркіс", – сказав Палкін в ефірі Великого футболу.

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