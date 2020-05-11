"Може, Стороженко пересвяткував, закушуючи через раз": гендиректор Руха розкритикував ідею дограти Першу лігу в Харкові

Генеральний директор Руха Ігор Дедишин прокоментував пропозицію очільника Металіст 1925 закінчити сезон Першої ліги в форматі фінальної пульки в Харкові.

"Не знаю, може, Стороженко перегрівся на яскравому весняному харківському сонці. Або пересвяткував, закушуючи через раз, але мені здається – це повний абсурд.

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Ми готові догравати. Напевно, правильно буде зберегти чемпіонат, дограти його в класичному форматі. Це було б правильно", – сказав Дедишин у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, раніше голова наглядової ради харківської команди Сергій Стороженко озвучив свій варіант порятунку поточного розіграшу Першої ліги – він запропонував розіграти фінальну пульку у Харкові, де є три повноцінних стадіони: Металіст, Динамо і Сонячний.

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