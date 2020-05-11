"Среди претендентов на УПЛ нет шахтерских доноров": Поворознюк объяснил, почему Палкина устраивает "карманный" чемпионат

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, почему Шахтер выступает против расширения украинской Премьер-лиги до 14 клубов.

"Мы придерживаемся всех критериев и указаний, которые будут давать УАФ и ПФЛ. Что касается того, когда мы можем выйти – да хоть завтра. Дайте только добро, чтобы мы выполнили все условия и протоколы. Мы готовы играть. Если расставлять все точки над "i", то мне кажется, что коронавирус стал лишь поводом. Делается все, чтобы чемпионат не доигрался. Чтобы все осталось так, как есть, чтобы в УПЛ остались 12 команд.

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Вы же понимаете, кто этого хочет – Шахтер. Почему? Потому что сегодня его все устраивает: 12 команд, карманный чемпионат, единого пула не будет, потому что 6 на 6. Сейчас в УПЛ заходят 3 команды. А кто претенденты? Рух, Волынь, Ингулец и Минай. За кого они будут голосовать при выборе канала для единого пула – за ТК "Футбол" или "плюсы"? Вот поэтому они все и трясутся. Среди них нет "шахтеровских" доноров. Были бы доноры типа Мариуполя, они были бы за 16 команд", – сказал Поворознюк в комментарии YouTube-каналу Ингульца.

Напомним, ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин предложил не расширять УПЛ до 14 команд, как это прописано в регламенте, а оставить текущее количество участников чемпионата.

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