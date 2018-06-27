Сербія – Бразилія: анонс матчу ЧС-2018

Матч Сербії проти Бразилії має ключове значення у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 з групи E. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Сербія – Бразилія

27 червня, 21:00, Москва, "Відкриття Арена"

Головний арбітр: Аліреза Фагані (Іран)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Ситуація у групі E досить проста: Бразилія та Швейцарія мають по 4 очки, Сербія – три, Коста-РІка – з нулями по всіх пунктах, крім пропущених м'ячів. Після поразки у матчі проти Швейцарії проблему виходу в 1/8 фіналу сербам доводиться вирішувати в лоб – перемогою над Бразилією. Сподіватися на власну нічию та поразку швейцарців у паралельній грі з різницею у два м'ячі дуже наївно, тому ніяких вираховувань голів – сербам потрібна лише перемога. Бразильців влаштує і нічия, що може бути навіть більш вигідним результатом для "селесао", адже Німеччина, з високою ймовірністю, теж посяде друге місце – а значить не стане їх суперником у плей-офф.

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Збірна Сербії могла вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 ще у минулому турі, однак після впевненого першого тайму проти Швейцарії балканці начисто провалилися у другому, програвши весь матч. Головний тренер Младен Крстаїч заявляв про "пограбунок" арбітрами, однак насправді серби поступилися через власну неуважність в обороні, раз за разом залишаючи гігантські зони та неправильно пресингуючи. Другий тайм взагалі став повним розчаруванням у грі Сербії, яка стала нагадувати себе зразка 2011-2016 років – прісного середнячка з купою зірок без ігрової дисципліни та результатів. Всього цього серби не мають права допустити у грі проти "пентакампеонів".

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Бразилія у минулих турах також залишила великі питання. Команда непогано починає та завершує гру, однак більшу частину часу проводить у боротьбі та без особливої гостроти. У матчі проти Швейцарії це коштувало їм двох очок, а сірій і слабкій Коста-Ріці бразильці змогли забити лише у компенсований час. З іншого боку, у "селесао" залишається найкраща лавка та найбільш збалансований склад у світі, а проявлене вміння дотискати суперника коштує на чемпіонаті світу-2018 дорожче за очки. Бразилія, таким чином, є головною темною конячкою турніру, граючи непереконливо, однак з відчуттям серйозного запасу.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою лише одну зустріч. У товариському матчі 2014 року серби програли бразильцям з рахунком 0:1.

2. Сербія у матчах проти країн з Південної Америки жодного разу не зіграла внічию – п'ять матчів, дві перемоги та три поразки. Загальний рахунок – 8:5.

3. Бразилія у матчах проти країн колишньої Югославії жодного разу не програвала – сім матчів, шість перемог та одна нічия. Загальний рахунок – 11:3.

4. Збірна Сербії на чемпіонатах світу жодного разу не виходила з групи. Серби грали в 1/8 фіналу ЧС-1998, однак тоді вони виступали під прапором Югославії.

5. Філіпе Коутінью пробіг найбільшу серед гравців збірної Бразилії відстань на ЧС-2018 – 22,1 км. На його рахунку два з трьох голів команди на Мундіалі.

6. Збірна Бразилії не програє в останніх 13 матчах.

7. Збірна Сербії в останніх п'яти матчах забила дев'ять голів.

Кадрова ситуація

У збірній Сербії немає проблем з кадрами – ніхто не травмувався і не отримав дискваліфікацію. Младену Крстаїчу доступний повний набір футболістів, чого не скажеш про його бразильського колегу Тіте: після першого матчу на турнірі він втратив основного правого захисника Даніло, а після другого – Дугласа Косту, який вилетів як мінімум до чвертьфіналу.

Дуглас Коста, Феліпе Коутінью, Неймар та інші гравці збірної Бразилії у матчі ЧС-2018 проти Коста-Ріки

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Крім того, незрозуміло, в якій формі після пошкодження знаходиться Фред, хоча навряд чи він вийде на поле. В принципі, заміни цим гравцям у Тіте є: той же латераль Фагнер непогано себе проявив у грі з Коста-Рікою, а Дуглас Коста взагалі не є основним гравцем – але вимивання кадрів з бразильскої збірної починає насторожувати.

Орієнтовні склади на матч Сербія – Бразилія

Сербія: Стойковіч, Коларов, Тошич, Івановіч, Рукавіна, Матіч, Мілінковіч-Савіч, Мілівоєвіч, Тадіч, Льяїч, Мітровіч

Бразилія: Аліссон, Марсело, Міранда, Тьягу Сілва, Фагнер, Коутінью, Каземіро, Паулінью, Неймар, Жезус, Вілліан

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Бразилія – команда набагато вища за класом та очікуваннями. Фіаско у грі проти Сербії вона собі не може дозволити не тільки з турнірних міркувань, але й з питань престижу: від "пентакампеонів" зачекалися дійсно чемпіонської гри – і коли, як не зараз, грати мускулами? Бразильські бари вже обіцяють відвідувачам безкоштовну випивку за кожне падіння Неймара – пора йому, нарешті, розродитися і голами.

Неймар у матчі ЧС-2018 Бразилія – Швейцарія

Сербія, звісно, є міцним горішком, який не захоче приміряти на себе роль клоуна на бразильському карнавалі. Їх збірна знаходиться в одному кроці від першого в історії виходу в 1/8 фіналу чемпіонату світу – і має чи не найкращий склад з часів єдиної Югославії. Серби дадуть гідний бій, а оборона бразильців дозволить їм встановити гідний рахунок – однак клас бразильців та необережність балканців при позиційній грі мають зробити свою справу.

На папері Бразилія – фаворит і переможець матчу. Тепер справа за футбольним полем.

Михайло Юхименко, Футбол 24