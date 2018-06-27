Сербия – Бразилия: анонс матча ЧМ-2018

Матч Сербии против Бразилии имеет ключевое значение в борьбе за выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018 из группы Е. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Сербия – Бразилия

27 июня, 21:00, Москва, "Открытие Арена"

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Ситуация в группе E довольно проста: Бразилия и Швейцария имеют по 4 очка, Сербия – три, Коста-Рика – с нулями по всем пунктам, кроме пропущенных мячей. После поражения в матче против Швейцарии проблему выхода в 1/8 финала сербам приходится решать в лоб – победой над Бразилией. Надеяться на собственную ничью и поражение швейцарцев в параллельной игре с разницей в два мяча очень наивно, поэтому никаких вычислений голов – сербам нужна только победа. Бразильцев устроит и ничья, что может быть даже более выгодным результатом для "селесао", ведь Германия, с высокой вероятностью, тоже займёт второе место – а значит не станет их соперником в плей-офф.

ЧМ-2018: Сербия подаст протест на судейство в матче со Швейцарией

Сборная Сербии могла выйти в 1/8 финала чемпионата мира-2018 ещё в прошлом туре, однако после уверенного первого тайма против Швейцарии балканцы начисто провалились во втором, проиграв весь матч. Главный тренер Младен Крстаич заявлял о "грабеже" арбитрами, однако в действительности сербы уступили из-за собственной невнимательности в обороне, раз за разом оставляя гигантские зоны и неправильно прессингуя. Второй тайм вообще стал полным разочарованием в игре Сербии, которая стала напоминать себя образца 2011-2016 годов – пресного середнячка с кучей звёзд без игровой дисциплины и результатов. Всего этого сербы не имеют права допустить в игре против "пентакампеонов".

Александар Митрович пробивает через себя в матче ЧМ-2018 Сербия – Швейцария

Бразилия в прошлых турах также оставила большие вопросы. Команда неплохо начинает и завершает игру, однако большую часть времени проводит в борьбе и без особой остроты. В матче против Швейцарии это стоило им двух очков, а серой и слабой Коста-Рике бразильцы смогли забить лишь в компенсированное время. С другой стороны, у "селесао" остаётся лучшая лавка и наиболее сбалансированный состав в мире, а проявленное умение дожимать соперника стоит на чемпионате мира-2018 дороже очков. Бразилия, таким образом, является главной темной лошадкой турнира, играя неубедительно, однако с чувством серьезного запаса.

Превью ЧМ-2018, группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия – всё, что нужно знать

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой лишь одну встречу. В товарищеском матче 2014 сербы проиграли бразильцам со счётом 0:1.

2. Сербия в матчах против стран из Южной Америки ни разу не сыграла вничью – пять матчей, две победы и три поражения. Общий счёт – 8:5.

3. Бразилия в матчах против стран бывшей Югославии ни разу не проигрывала – семь матчей, шесть побед и одна ничья. Общий счёт – 11:3.

4. Сборная Сербии на чемпионатах мира ни разу не выходила из группы. Сербы играли в 1/8 финала ЧМ-1998, однако тогда они выступали под флагом Югославии.

5. Филипе Коутинью пробежал наибольшее среди игроков сборной Бразилии расстояние на ЧМ-2018 – 22,1 км. На его счету два из трёх голов команды на Мундиале.

6. Сборная Бразилии не проигрывает в последних 13 матчах.

7. Сборная Сербии в последних пяти матчах забила девять голов.

Кадровая ситуация

У сборной Сербии нет проблем с кадрами – никто не травмировался и не получил дисквалификацию. Младену Крстаичу доступен полный набор футболистов, чего не скажешь про его бразильского коллегу Тите: после первого матча на турнире он потерял основного правого защитника Данило, а после второго – Дугласа Косту, который вылетел как минимум до четвертьфинала.

Дуглас Коста, Фелипе Коутинью, Неймар и другие игроки сборной Бразилии в матче ЧМ-2018 против Коста-Рики

ЧМ-2018: жена Дугласа Косты обвинила Тите в травме мужа

Кроме того, непонятно, в какой форме после повреждения находится Фред, хотя вряд ли он выйдет на поле. В принципе, замены этим игрокам у Тите есть: тот же латераль Фагнер неплохо себя проявил в игре с Коста-Рикой, а Дуглас Коста вообще не является основным игроком – но вымывание кадров из бразильской сборной начинает настораживать.

Ориентировочные составы на матч Сербия – Бразилия

Сербия: Стойкович, Коларов, Тошич, Иванович, Рукавина, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Льяич, Митрович

Бразилия: Алиссон, Марсело, Миранда, Тьягу Силва, Фагнер, Коутинью, Каземиро, Паулинью, Неймар, Жезус, Виллиан

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Бразилия – команда гораздо выше по классу и ожиданиям. Фиаско в игре против Сербии она себе не может позволить не только по турнирным соображениям, но и по вопросам престижа: от "пентакампеонов" заждались действительно чемпионской игры – и когда, как не сейчас, играть мускулами? Бразильские бары уже обещают посетителям бесплатную выпивку за каждое падение Неймара – пора ему, наконец, разродиться и голами.

Неймар в матче ЧМ-2018 Бразилия – Швейцария

Сербия, конечно, является крепким орешком, который не захочет примерить на себя роль клоуна на бразильском карнавале. Их сборная находится в одном шаге от первого в истории выхода в 1/8 финала чемпионата мира – и имеет едва ли не лучший состав со времен единой Югославии. Сербы дадут достойный бой, а оборона бразильцев позволит им установить достойный счёт – однако класс бразильцев и неосторожность балканцев при позиционной игре должны сделать своё дело.

На бумаге Бразилия – фаворит и победитель матча. Теперь дело за футбольным полем.

Михаил Юхименко, Футбол 24