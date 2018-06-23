Крстаїч: Сербія була "пограбована" – роботу арбітрів треба розбирати в Міжнародному трибуналі в Гаазі

Наставник збірної Сербії Младен Крстаїч обурений суддівством Фелікса Бриха у поєдинку 2 туру ЧС-2018 проти Швейцарії.

Нагадаємо, після поразки від Швейцарії з рахунком 1:2 Сербія була незадоволена суддівством Фелікса Бриха. Федерація футболу країни вже заявила, що подаватиме протест.

"Ми вчора були "пограбовані". На очах не тільки сербів, а й усього світу. Роботу арбітрів на матчі треба розбирати в Міжнародному трибуналі в Гаазі.

Сербія – Швейцарія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Втім, не буду перекладати провину на інших, я є винуватцем поразки. За рахунку 1:1 хотіли здобути перемогу і тому йшли вперед. Отримали контратаку і замість чотирьох очок після двох турів у нас тільки три", – цитує Крстаїча ТАСС.

Нагадаємо, в матчі проти Бразилії Сербію для виходу з групи влаштує лише перемога, тоді як бразильців влаштує і нічия.