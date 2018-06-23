toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Крстаїч: Сербія була "пограбована" – роботу арбітрів треба розбирати в Міжнародному трибуналі в Гаазі

19:52 1121 Читать на русском
Крстаїч: Сербія була "пограбована" – роботу арбітрів треба розбирати в Міжнародному трибуналі в Гаазі
Збірна Сербії / фото: офіційний твіттер збірної Сербії

Наставник збірної Сербії Младен Крстаїч обурений суддівством Фелікса Бриха у поєдинку 2 туру ЧС-2018 проти Швейцарії.

Нагадаємо, після поразки від Швейцарії з рахунком 1:2 Сербія була незадоволена суддівством Фелікса Бриха. Федерація футболу країни вже заявила, що подаватиме протест.

"Ми вчора були "пограбовані". На очах не тільки сербів, а й усього світу. Роботу арбітрів на матчі треба розбирати в Міжнародному трибуналі в Гаазі.

Сербія – Швейцарія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Втім, не буду перекладати провину на інших, я є винуватцем поразки. За рахунку 1:1 хотіли здобути перемогу і тому йшли вперед. Отримали контратаку і замість чотирьох очок після двох турів у нас тільки три", – цитує Крстаїча ТАСС.

Нагадаємо, в матчі проти Бразилії Сербію для виходу з групи влаштує лише перемога, тоді як бразильців влаштує і нічия.

ЧС-2018 2 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
Матч завершено
1 : 2
Швейцарія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Сербія Сербія Арбітри Фелікс Брих Фелікс Брих Младен Крстаїч Младен Крстаїч Сербія - Швейцарія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Німеччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 21:562808 Німеччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
16
год
:
20
хв
Англія
15:00
Панама
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук