ЧС-2018 Сербія – Швейцарія: порядок б'є клас, вільні зони для швейцарців та ймовірний виліт сербів

Збірна Швейцарії у матчі проти Сербії зуміла відігратися після програного першого тайму, а на останніх хвилинах вирвала перемогу за рахунок голу Шакірі.

Матч Сербія – Швейцарія міг визначити першого учасника 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 від групи Е – щоправда, для цього сербам треба було перемагати. Підопічні Младена Крстаїча не стали розкачуватися, створивши перший гольовий момент вже на 5-й хвилині, коли Зоммер парирував удар Мітровіча з меж штрафного після навісу. Через хвилину Мітровіч повторив свою спробу, цього разу влучивши у ближню дев'ятку – 1:0!

Сербія – Швейцарія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Швейцарці змогли вирівняти гру, захопивши контроль над м'ячем. До гольового моменту в першому таймі альпійці прийшли лише раз: на 30-й хвилині Цубер віддав класну передачу в центр штрафного, де Джемаїлі другим дотиком метрів з п'яти пробив у ближній – Стойковіч фантастично зреагував і відбив цей постріл.

Сербія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Втім, останнє слово у таймі залишилося за сербами: на 44-й хвилині Тадіч навісив з кутового, а Матіч на дальній стійці не зміг з метру переправити м'яч у ворота! Через дві хвилини всей той же Тадіч приклався по м'ячу, однак його удар з-за меж штрафного пролетів у сантиметрах над поперечкою.

Наскільки гарно Сербія провела перший тайм, настільки ж класно зіграла Швейцарія у другому. Тим не менш, перший момент створили саме серби. На 51-й хвилині Мітровіч і Мілінковіч-Савіч непогано розіграли м'яч біля воріт Швейцарії – Сєргєй зробив передачу на нападника, той намагався розвернутись в штрафному, але захисник вибив м'яч на кутовий! Стандарт у сербів не вдався, а швейцарці вискочили в контратаку, яку завершив ударом з краю штрафного Шакірі. М'яч влучив у захисника й відскочив під удар Джаки, який з ходу метрів з 25-ти пробив у дальній кут без шансів для Стойковіча – 1:1!

Матч скотився до позиційної боротьби, однак швейцарці виглядали набагато гостріше. Так, на 58-й хвилині дальнім ударом у поперечку влучив Шакірі, який впродовж другого тайму був найкращим гравцем збірної Швейцарії. На 82-й потужно пробив під поперечину Емболо, однак удар парирував Стойковіч. Серби намагалися відповідати контратаками, однак самі ж потрапили у полон: На 90-й хвилині Гаврановіч пасом з власної половини поля вивів Шакірі один один проти захисника. Шакірі втік від нього та пробив у ближній кут з меж штрафного – 1:2.

Сербія – Швейцарія: Шакірі – найкращий гравець матчу

Матч завершився вольовою перемогою збірної Швейцарії, яка набрала 4 очка та зайняла другу сходинку в групі Е, маючи рівність очок з бразильцями. Серби йдуть слідом – в їх активі 3 очки.

Швейцарія: порядок б'є клас

В сьогоднішньому матчі Бразилії та Коста-Ріки клас побив порядок, однак у грі Швейцарїї проти сербів все відбулося з точністю до навпаки. Чимось дана зустріч нагадувала битву швейцарців проти Бразилії у першому турі, коли альпійці провалили старт, однак зуміли вирівняти хід поєдинку й здобути позитивний результат. Багатомільйонні серби також знесли підопічних Петковіча у першій половині першого тайму, однак потім перестали тиснути й дали швейцарцям створити кілька небезпечних моментів біля власних воріт.

У другому таймі стала відчутною різниця в тактичній грамотності команд та досвіді керманичів. Владімір Петковіч по перерві зняв з гри таранного форварда Сеферовіча, замінивши його більш гнучким та мобільним Гаврановічем, який спускався вниз, більше допомагав у відборі та зав'язував атаки. В обороні швейцарці стали грати більш щільно, внаслідок чого серби стали програвати боротьбу і підбори, що негативно позначилося на їх позиційній та верховій грі. Младен Крстаїч спробував взяти швейцарців числом, збільшивши кількість гравців у атаці, за що суперник покарав двома голами з контратак. Порядок – win, клас – lose.

Серби давали дуже багато простору

Балканці провели непоганий перший тайм, по ділу перегравши швейцарців. Вони були більш вигадливими, агресивними та настирними, створивши більшу кількість моментів, однак все одно могли пропустити. В обороні команди діяли приблизно однаково сучасно, з великою кількістю гравців у зоні м'яча та читанням передач, однак серби часто діяли неуважно.

Серби занадто концентрувалися на м'ячі, намагаючись атакувати гравця з ним великими силами. Особливо помітно це було під час супермоменту на 30-й хвилині, коли два захисника позначили боротьбу проти Цубера. Тошич покинув свою зону, і туди без боротьби влетів Сеферовіч, відразу ж отримавши розрізну передачу й вискочивши віч-на-віч.

У другому таймі така тактика була особливо згубною: мобільні та швидкісні хавбеки Швейцарії тікали від опікунів, залишаючи за спиною велику кількість гравців та користуючись вільною зоною. Саме це й згубило сербів, які отримали два голи на контратаках. Особливо яскравим був перший, коли відразу п'ять гравців сконцентрувалися на Цубері зліва, повністю проігнорувавши Шакірі справа.

І хоча його удар вдалося заблокувати, всі гравці Сербії вже були відіграні – і Джака без жодного спротиву майстерно пробив у кут.

Сербія, ймовірно, втратила шанси на вихід з групи

Наразі у групі Е лідирує Бразилія, однак Швейцарія з чотирьма очками знаходиться на другій позиції за рахунок трохи гіршої різниці м'ячів. Жодна з команд не має права на поразку, однак ситуація у сербів виглядає найбільш критично: вони мають три очка й очну гру проти Бразилії у наступному турі. Виграш Сербії відправить її в перший у історії плей-офф чемпіонату світу, нічия та поразка – залишать за бортом турніру.

Важко оцінювати шанси сербів у грі проти бразильців. Лідери на цьому чемпіонаті не вражають – а тим паче "селесао", якы лише у компенсований час забили абсолютно невиразній Коста-Ріці. Це має дати надію балканцям, однак під загрозою вильоту "пентакампеони" вже точно не стануть грати в півноги. З огляду ж на проблеми Сербії в обороні та її нестабільність в атаці, фаворитом на виліт бачиться саме збірна Младена Крстаїча.

Цікаві факти

1. Команди вперше зустрілися в очному матчі – до цього вони жодного разу не грали один проти одного.

2. Збірна Швейцарії лише чотири рази в історії не виходила з групи на чемпіонаті світу. Востаннє це було у 2010 році.

3. Збірна Сербії вісім років не брала участь у великих турнірах. Востаннє вона виступала на чемпіонаті світу-2010, де зайняла четверте місце у групі.

4. Збірна Сербії на чемпіонатах світу жодного разу не виходила з групи. Серби грали в 1/8 фіналу ЧС-1998, однак тоді вони виступали під прапором Югославії.

Прев'ю ЧС-2018, група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія – все, що треба знати

ЧС-2018, група Е, 2-й тур

Сербія – Швейцарія – 1:2

Голи: Мітровіч, 6 – Джака, 53, Шакірі, 90

Михайло Юхименко, Футбол 24