Бразилія – Коста-Ріка: Коутінью врятував "селесао" від фіаско, Неймар програв дуель VAR, майстер-клас для Луніна

Бразилія та Коста-Ріка зіграли на груповому етапі чемпіонату світу 2018. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Бразилія – Коста-Ріка розпочався о 15:00. У першому таймі команди голів не забивали, а в компенсований час матчу перемогу Бразилії принесли Коутінью та Неймар.

Бразилія – Коста-Ріка – відео голів

Перший небезпечний момент у зустрічі організували бразильці на 5-й хвилині. Філіппе Коутінью позбавився від опіки та вистрілив з 25-ти метрів, але м'яч пролетів над поперечкою.

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Коста-Ріка намагалась не притискатись до власних воріт, вибігаючи в швидкі контратаки, одна з яких ледь не завершилась голом. Гамбоа виконав класну передачу від лицевої лінії під удар Борхесу, а той з 11-ти метрів дивом не поцілив в кут воріт Аліссона.

До середини першого тайму Бразилія продовжувала позиційно атакувати, але на завершальній стадії підопічним Тіте не вистачало швидкості прийняття рішень. Крім цього, дуже сумно виглядав Неймар, який часом ще й лякав тренерський штаб Бразилії, підкульгуючи на травмовану декілька місяців тому праву ногу. Дуже показовий момент за участі головної зірки "пентакампеонес" трапився на 28-й хвилині. Отримавши класну передачу від Паулінью, Неймар далеко відпустив від себе м'яч, а потім ще й прибрав ногу перед Кейлором Навасом.

Ближче до свистка на перерву Бразилія збільшила свій тиск, але лише на 41-й хвилині одні з фаворитів ЧС-2018 зуміли влучити у рамку воріт Наваса. Голкіпера Реала розім'яв Марсело.

В перерві матчу Тіте, незадоволений грою своїх підопічних в атаці, посадив на лаву запасних Вілліана та випустив на поле Дугласа Косту. Бразилія заграла активніше і вже в дебюті другого тайму міг відкривати рахунок Габріел Жезус. Після навісної передачі Фагнера форвард Ман Сіті пробив у поперечку. Одразу після цього чудову нагоду втратив Неймар, опинившись першим на відскоку м'яча та влучивши у Наваса з близької відстані.

Бразилія обложила штрафний майданчик Коста-Ріки з усіх боків та регулярно створювала гольові нагоди. У одному з моментів захисник вибив м'яч практично із порожніх воріт після удару Коутінью, а постріл Неймара під поперечку потягнув фантастичний Кейлор.

Згодом, Неймар втратив божевільний шанс, зовсім трішки не поціливши у дев'ятку воріт з лінії штрафного майданчика, а на 78-й хвилині зірковий форвард програв свою дуель VAR. Неймар впав у боротьбі з Гонсалесом, а Куйперс вказав на "позначку". Однак після перегляду відеоповтору нідерландський рефері скасував своє рішення.

Та все ж Бразилія зуміла вирвати драматичну перемогу в компенсований час. Спочатку Коутінью після передачі Жезуса проштовхнув м'яч повз Кейлора Наваса з лінії воротарського майданчика. А перед фінальним свистком крапку поставив Неймар, замкнувши пас Дугласа Кости в порожні ворота.

Бразилія набрала 4 очки та очолила групу E. Серби, які пізніше зіграють з швейцарцями, мають у своєму активі 3 пункти. Коста-Ріка покидає турнір.

Неочікувані муки претендента на титул

Протягом всього матчу підопічні Тіте гралися з вогнем, ризикуючи повторити долю Аргентини. За перший тайм “пентакампеонес” лише одного разу (!) влучили у рамку воріт Кейлора Наваса. На 41-й хвилині “диво” створив Марсело, дозволивши розім’ятись кіперу Реала. Натомість Коста-Ріка місцями виглядала навіть цікавіше, вибігаючи у швидкі контратаки. Саме підопічні Оскара Раміреса створили найбільш небезпечний момент у першій половині гри, коли Борхес з якихось 10-ти метрів не влучив у рамку воріт.

Після перерви Тіте замінив Вілліана на Дугласа Косту і Бразилія миттєво додала в швидкості. “Селесао” буквально засипали Коста-Ріку ударами з будь-якої дистанції, але м’яч вперто відмовлявся залітати у сітку воріт Кейлора. І ось, коли фанати збірної Бразилії, вже почали аналізувати різноманітні математичні розклади на останній тур, а у випадку нічиєї Неймару та Ко не залишалось нічого іншого, як обігрувати Сербію, своє слово сказав Філ Коутінью.

Гордість Каталонії

Хавбек Барселони знову був найкращим у складі своєї команди та саме йому судилось стати рятівником Бразилії. Цього разу Коутінью не відзначився таким шедевральним пострілом, як у матчі проти Швейцарії, але опинився у потрібному місці в потрібний час. 26-річний гравець вчасно відгукнувся на скидку від Жезуса та прошив Кейлора футзальним ударом. Крім цього, Коутінью був двигуном атак своєї команди, намагаючись як комбінувати з партнерами, так і самотужки пробивати при при першій-ліпшій нагоді. Каталонський гранд повинен дуже радіти, що трансфер бразильця вдалось оформити взимку. Після ЧС-2018 його ціна точно суттєво зросте.

Неймар програв дуель VAR

Головна зірка збірної Бразилії провів доволі сумний перший тайм. Костариканці, як хорвати у випадку з Мессі, дуже грамотно накривали Неймара на прийомі м’яча та позбавляли вільних зон. Однак після перерви він таки почав нагадувати найкращу версію самого себе. Неймар завдав декілька дуже небезпечних ударів по воротах Кейлора, а на 78-й хвилині, здавалось, заробив пенальті. Принаймні такої думки був рефері Куйперс, поки не звернувся за допомогою до відеоасистента після протестів гравців збірної Коста-Ріки. Нідерландський суддя вирішив скасувати одинадцятиметровий, хоча численні повторили так і не дали однозначної відповіді, малював Неймар пенальті, чи Борхес дійсно зупинив його рукою. Після цього форвард ПСЖ по-справжньому завівся, отримав жовту картку, але свій дебютний гол на Мундіалі таки забив, а потім… заплакав.

Майстер-клас для Луніна

Кейлор Навас напередодні матчу проти Бразилії, коментуючи можливий перехід в Реал Андрія Луніна, заявив, що прийме усіх новачків з відкритими обіймами. А вже безпосереднього під час гри проти такого переповненого зірками суперника, Кейлор ще й влаштував “майстер-клас” для українського воротаря. Лідер та капітан збірної Коста-Ріки демонстрував розкішну реакцію та потягнув аж 7 ударів по власних воротах. Навас крутився немов білка в колесі та ледь не спровокував одну з найбільших сенсацій групового етапу. З Реала його виставляти поки що дуже рано, а Лунін матиме чудового вчителя.

ЧС-2018, Група E, 2 тур

Бразилія – Коста-Ріка – 2:0

Голи: Коутінью, 90+1, Неймар, 90+8