Мессі більше живий, ніж мертвий. Усі розклади в групах ЧС-2018 перед останнім туром

"Футбол 24" проаналізував усі турнірні розклади перед завершальним 3-м туром групового етапу ЧС-2018.

Група А

Росія та Уругвай вже гарантували собі путівки в 1/8 фіналу, набравши по 6 очок. Однак в очній дуелі команди Черчесова і Табареса ще повинні визначити переможця квартету, який, теоретично, зможе отримати менш складного суперника в плей-офф. Очевидно, що ніхто не горить бажанням зустрічатись з Іспанією, яка наразі очолює групу B. Щоб фінішувати першими, росіянам потрібно просто не програти. Їх влаштує нічия з будь-яким рахунком, адже підопічні Черчесова мають значно кращу різницю забитих та пропущених м'ячів (Росія: +7, Уругвай: +2).

ЧС-2018: турнір пройшов екватор – ключові цифри Мундіалю

Єгипет та Саудівська Аравія, які програли усі матчі, битимуться, насамперед, за свою честь. У випадку нічиєї третьою фінішує команда Купера. Саудівська Аравія повинна лише перемагати, щоб обійти єгиптян, які мають кращу різницю м'ячів.

Група B

Головними претендентами на вихід у плей-офф є Іспанія та Португалія. Однак все не так однозначно, як може здаватись на перший погляд. Отже, піренейським збірним достатньо нічиїх, щоб пробитись у "раунд на вибування". А ось Іран має шанс вирвати у фаворитів одну путівку, якщо переможе Португалію з будь-яким рахунком. Цікаво, що команду Кейроша може влаштувати і нічия. За такого перебігу подій в плей-офф персів виведе лише поразка Іспанії від Марокко, яка вже покинула турнір, з різницею у два та більше м'ячів. Перспектива – майже фантастична, однак на цьому Мундіалі можливо абсолютно усе.

Якщо Іспанія та Португалія фінішують першими з одинаковою кількістю очок та різницею м'ячів, а це навіть дуже реально, оскільки зараз обидві команди мають абсолютно рівні показники, то ФІФА запустить свій складний механізм* для визначення переможця групи.

*більше число балів fair play (жовта картка = -1, непряма червона картка = -3, пряма червона картка = -4, жовта і пряма червона картка = -5, при цьому один гравець в кожному матчі може отримати тільки один із зазначених штрафів);

жеребкування, організована FIFA.

Група C

Франція – єдина команда квартету, яка може похвалитись достроковим виходом у плей-офф. Однак "гальські півні" ще не гарантували собі першої сходинки, яку розіграють в матчі з данцями. Команді Дідьє Дешама достатньо нічиєї, поразка ж опустить її на друге місце. Скандинави ризикують не вийти у плей-офф, якщо поступляться французам, а Австралія обіграє збірну Перу, яка вже покинула турнір.

Група D

У цьому квартеті очікується справжня драма з елементами трилеру в останньому турі. Хорвати вже вийшли у плей-офф, а Нігерія, Ісландія та Аргентина розіграють між собою ще одну путівку. Перемога Нігерії над Ісландією стала ковтком свіжого повітря для Аргентини, якій тепер потрібно обігрувати африканців та сподіватись, що "вікінги" не здолають хорватів. Однак навіть за нічиєї у матчі Ісландія – Хорватія Мессі та Ко матимуть шанс на вихід з групи, якщо володітимуть кращим балансом м'ячів. У випадку ж рівності між обома командами ФІФА запустить вже згаданий складний "калькулятор". Нігерію влаштує нічия, якщо Ісландія з великим рахунком не переможе хорватів.

Група E

Лише Коста-Ріка втратила будь-які шанси на вихід в 1/8 фіналу, а Бразилія, Швейцарія та Сербія визначать володарів ще двох путівок. Команді Тіте достатньо здобути 1 очко в матчі з балканцями, щоб гарантувати собі плей-офф. Однак навіть у випадку поразки "Селесао" матимуть шанси на вихід з групи, якщо костариканці обіграють Швейцарію. Останній, щоб захистити другу сходинку та не залежати від своїх конкурентів, потрібно обігрувати Коста-Ріку. Нічия також влаштує команду Петковіча, якщо Сербія не переможе Бразилію.

Група F

У найбільш божевільному квартеті ЧС-2018 ще жодна команда не гарантувала собі плей-офф, а Південна Корея, програвши два матчі, може сподіватись на вихід з групи. Мексика, яка має на своєму рахунку 6 очок, ризикує покинути Мундіаль, якщо поступиться Швеції, а Німеччина обіграє Південну Корею. Звісно, згодом доведеться ще дивитись на кількість забитих та пропущених м'ячів у трьох команд. Не виключено, що долю двох путівок у плей-офф навіть визначатимуть жовті картки.

Корейцям для дива потрібно перемагати німців з якомога більшим рахунком та сподіватись, що мексиканці здолають шведів.

Група G

Англія та Бельгія достроково вийшли в 1/8 фіналу, набравши по 6 очок. В очній дуелі підопічні Роберто Мартінеса та Гарета Саутгейта визначатимуть переможця групи. Наразі обидві команди мають абсолютно одинакові показники за кількістю забитих та пропущених м'ячів, тож у випадку нічиєї ФІФА доведеться дивитись на жовті картки. А якщо і тут збережеться рівність, то долю першої сходинки визначить лотерея.

Група H

Жодних турнірних завдань не виконуватиме лише Польща, яка вже вилетіла з ЧС-2018 після двох поразок. Японії та Сенегалу, щоб пройти далі, достатньо не програти в останньому турі. Колумбійці точно проб'ються у плей-офф, перемігши африканців. У випадку нічиєї латиноамериканців та поразки Японії команда Пекермана також зможе продовжити свій турнірний шлях на Мундіалі.