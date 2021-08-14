Новачок англійської Прем'єр-ліги Брентфорд здолав лондонський Арсенал у 1-му турі чемпіонату. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Після недовгої акліматизації в еліті "бджоли" взялися до справи в середині першого тайму. На 22-й хвилині Піннок підхопив м'яч після виносу й віддав на Каноса, Серхіо увірвався до штрафного й прицільно пробив під ближню стійку.

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Після перерви "каноніри" спромоглися на кілька лінивих спроб зрівняти рахунок. Та всі їхні сподівання на 73-й домашньою заготовкою розбив Брентфорд. Бех Соренсен у стилі Рорі Ділепа вкинув аут у воротарський майданчика, де найспритнішим виявився Крістіан Ньоргор і головою увігнав м'яч у сітку.

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