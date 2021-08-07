Команди створили достатньо моментів, але з реалізацією були явні проблеми. До перерви у Ман Сіті найбільше запам'ятався удар Гюндогана зі штрафного – Шмейхель впорався. Лестер відповів нагодою Варді. Бомбардир "лисиць" з близької відстані розстрілював Стеффена, проте американець неймовірним чином перевів м'яч у стійку.

Лестер виграв Суперкубок Англії, здобувши сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті

Другий тайм минав за схожим сценарієм, а ближче до фінального свистка команди вже явно думали про серію пенальті. Все зіпсував Аке. Центрбек Ман Сіті жахливо прийняв передачу партнера, а потім ще й заплів ноги Іхеаначо в карному майданчику. Нігерійський форвард сам взявся виконувати пенальті і не змилостивився над своїм колишнім клубом – 1:0.