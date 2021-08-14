После недолгой акклиматизации в элите "пчелы" взялись за дело в середине первого тайма. На 22-й минуте Пиннок подхватил мяч после выноса и отдал на Каноса, Серхио ворвался в штрафную и прицельно пробил под ближнюю штангу.

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После перерыва "канониры" сделали несколько ленивых попыток сравнять счет. Но все их надежды на 73-й домашней заготовкой разбил Брентфорд. Бех Соренсен в стиле Рори Дилэпа вбросил аут во вратарскую площадку, где самым расторопным оказался Кристиан Нёргор и головой вколотил мяч в сетку.

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