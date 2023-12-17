Вже у понеділок, 18 грудня, Жирона проведе свій черговий матч у чемпіонаті Іспанії. В рамках 17-го туру лідер Ла Ліги прийматиме Алавес.

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Як повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Х (раніше – Твіттер) іспанська журналістка Cristina Busquets Rovira, український півзахисник Віктор Циганков сьогодні не тренувався у загальній групі каталонців.

Зазначається, що це єдина втрата у команді Мічесла Санчеса, якщо не брати до уваги травмованих Янхеля Ерреру, Борху Гарсію і Тоні Вілью.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 16 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти. Його команда після 16-ти турів лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму доробку 41 очко.

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