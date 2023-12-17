"Это было, когда я стал чемпионом мира U-17 со сборной Бразилии. Я был на просмотре в Манчестер Сити, Баварии и Барселоне.

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Тогда я был уверен, что перейду в Барсу. Впрочем, Пеп Гвардиола позвал меня, и все изменилось", – приводит слова Коуту AS.

Добавим, что летом 2020 года Ман Сити заплатил за воспитанника Коритибы 6 млн евро, но ни разу не выпускал его в официальных матчах. Нынешний сезон Коуту проводит на правах аренды за Жирону и является одним из самых ярких латералей Ла Лиги – ассист и 4 гола в 15 турах.

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