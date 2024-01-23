Хабі Алонсо втратив одного з ключових гравців через травму. Очікується, що Віктор Боніфейс пропустить щонайменше шість тижнів. Щоб не залишитися без атакувального гравця, Байєр вирішив придбати нападника вже взимку.

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Як повідомляє Флоріан Плеттенберг, німецький клуб зацікавлений в трансфері Мойзе Кіна з Ювентуса. Туринці наразі домовляються з Атлетіко про оренду гравця до кінця поточного року. Утім, втручання Байєра може завадити планам мадридців.

У поточному сезоні Мойзе Кін зіграв 472 хвилини в 12 матчах в Серії А за Ювентус. Результативними діями нападник не відзначився. Чинна угода Кіна з туринцями діє до 2025 року.

Нагадаємо, що Байєр наразі лідирує в Бундеслізі з 48 балами. Баварія відстає на сім очок.

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