Хаби Алонсо потерял одного из ключевых игроков из-за травмы. Ожидается, что Виктор Бонифейс пропустит как минимум шесть недель. Чтобы не остаться без атакующего игрока, Байер решил приобрести нападающего уже зимой.

Бавария на своем поле сенсационно уступила Вердеру, отпустив Байер в опасный отрыв.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, немецкий клуб заинтересован в трансфере Мойзе Кина из Ювентуса. Туринцы пока договариваются с Атлетико об аренде игрока до конца текущего года. Впрочем, вмешательство Байера может помешать планам мадридцев.

В текущем сезоне Мойзе Кин сыграл 472 минуты в 12 матчах в Серии А за Ювентус. Результативными действиями нападающий не отметился. Действующее соглашение Кина с туринцами действует до 2025 года.

Напомним, что Байер сейчас лидирует в Бундеслиге с 48 баллами. Бавария отстает на семь очков.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика