Гірассі фантастично проводить цей сезон – 16 голів у 12 матчах Бундесліги. Більше за нього забив тільки Кейн. Форвард потрапив на радари топ-клубів. Головні претенденти: Манчестер Юнайтед, Борусія Дортмунд і Ньюкасл.

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Сергу має довгостроковий контракт зі Штутгартом, однак там прописана мізерна клаусула в розмірі 17,5 мільйона євро. Клуб хотів підписати з гвінейцем нову угоду, але той навідріз відмовився через бажання піти на підвищення.

Штутгарт вдався до безпрецедентного способу зберегти бомбардира, повідомляє Bild. Клуб запропонував Гірассі викупити в нього клаусулу – тобто віддати гроші на руки форварду в обмін на новий контракт з вищою клаусулою. Сергу не погодився.