Гирасси фантастически проводит этот сезон – 16 голов в 12 матчах Бундеслиги. Больше него забил только Кейн. Форвард попал на радары топ-клубов. Главные претенденты: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд и Ньюкасл.

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Сергу имеет долгосрочный контракт со Штутгартом, однако там прописана мизерная клаусула в размере 17,5 миллиона евро. Клуб хотел подписать с гвинейцем новое соглашение, но тот наотрез отказался из-за желания пойти на повышение.

Штутгарт прибег к беспрецедентному способу сохранить бомбардира, сообщает Bild. Клуб предложил Гирасси выкупить у него клаусулу – то есть отдать деньги на руки форварду в обмен на новый контракт с высшей клаусулой. Сергу не согласился.