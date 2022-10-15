Поєдинок між Металістом і Ворсклою обіцяв подарувати вболівальникам цікавий футбол. Обидві команди симпатично атакують і мають серйозні проблеми в обороні, а полтавці при цьому ще й демонструють один із найвищих показників інтенсивності пресингу та єдиноборств. Букмекери після двох поспіль перемог "зелено-білих" вважали фаворитами саме підопічних Віктора Скрипника.

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За стартові 20 хвилин ворскляни підтверджували свій статус. Одразу після стартового свистка по воротах пробивав Сефері (невдало), лонгшот Олійника на 7-й заблокували, а на 11-й Степанюк пробив з дистанції у лівий нижній кут – Костик парирував. Ще за вісім хвилин Сефері викотив передачу з лівого краю карного майданчика на лінію півкола, а Юрченко потужно вистрілив. Костик врятував і тут.

Поступово тиск полтавців став згасати. Підопічні Віктора Скрипника володіли ініціативою, але в середині першого тайму гра вже була відносно рівною. Ближче ж до перерви харків'яни стали ще активніше працювати з м'ячем, що вилилось у штрафний на 39-й хвилині. Прядун пробив з рикошетом від стінки, але Різник зміг дістати сферу.

Утім, на 44-й хвилині Дмитро перетворився в антигероя. Металіст провів простеньку атаку, завершивши її подачею з правого флангу, а Різник при перехопленні випустив "круглого" з рук! Прядун тут же покарав за помилку, відкривши рахунок – 1:0! Відпочивати команди відправились саме з цими цифрами на табло.

Всього за хвилину після початку другого тайму Ворскла могла зрівняти рахунок зі стандарту. Навіс ударом головою замикав Степанюк, однак Костик врятував "жовто-синіх". Металіст у відповідь шокував суперника: вже на 49-й хвилині. Прядун отримав передачу на хід від Танковського й прострілив з лівого краю штрафного на ближню стійку, а Каплієнко замкнув – 2:0!

Полтавці побігли рятуватись від поразки, швидко відродивши інтригу. Всього за п'ять хвилин після гола Каплієнка "зелено-білі" відквитали один м'яч внаслідок подачі з правого краю у виконанні Кравчука. Чайковський, намагаючись перехопити, зрізав круглого у власні ворота – 2:1!

Утім, не менш швидко Металіст шокував Ворсклу втретє – це всюдисущий Прядун на 57-й хвилині оформив дубль, прийнявши вкидання з ауту й пробивши повз Різника. 3:1.

У середині другого тайму було багато замін і дрібних пауз, але без небезпечних моментів не обійшлося. Команда Віктора Скрипника не полишала спроб повернутись у гру, що вилилось у супермомент на 63-й хвилині. Олійник у падінні замкнув навіс Сефері, Костик парирував, а потім ще й витягнув добивання від Степанюка!

Металіст же огризнувся на 74-й зміщенням Танковського в центр з ударом у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Поступово віра в камбек Ворскли згасала. Тим не менш, на 80-й хвилині інтригу таки вдалося відродити. Героєм став Марлісон, який скористався помилкою Ралюченка при перехопленні кросу від Кравця – бразилець опинився перед Костиком і другим дотиком пробив повз голкіпера. 3:2! Здавалося, що зараз розпочнеться навала з купою моментів та панічних виносів.

Не все сталося, як гадалося. Підопічні Олега Ратія гідно витримали завершальну частину зустрічі, нічого не дозволивши біля власних воріт. Фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу харків'ян. Металіст набрав 13 очок і піднявся аж на третє місце в таблиці УПЛ, тоді як Ворскла з 7 заліковими балами в активі залишилась десятою. 25-річний Максим Прядун з 5 голами і 2 асистами несподівано очолив список бомбардирів українського сезону. В Артема Довбика так само 5 забитих м'ячів, але 1 результативний пас.