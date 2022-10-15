Металіст і Ворскла влаштували феєрію в матчі 7 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Полтавці мали відчутну перевагу до перерви, але Орест Костик діяв бездоганно. Натомість Дмитро Різник помилився під завісу першого тайму. Кіпер збірної України випустив простеньку подачу і подарував гол Прядуну.

Металіст переміг Ворсклу в перестрілці з 5 голами – дубль і асист Прядуна, який зрівнявся з Довбиком, 3 місце в УПЛ

Старт другої половини вийшов ураганним – 3 голи за 11 хвилин! У складі Металіста відзначилися Каплієнко та той-таки Прядун, на що Ворскла відповіла лише автоголом Чайковського. Марлісон на 80-й хвилині дав Ворсклі надію бодай на очко, але ні – поразка підопічних Скрипника 2:3.