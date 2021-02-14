Милан проиграл поединок 22-го тура Серии А против Специи. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Специя неожиданно для всех захватила инициативу, но голы пришли во втором тайме. Сначала Маджоре вколотил мяч уже в пустые ворота, а через 10 минут Бастони удался красивый удар в дальний угол с линии штрафной.

Милан сенсационно уступил Специи – провал "россонери" помешал оторваться от Ювентуса

Милан оправился в конце встречи, но за матч не нанес ни одного удара в створ ворот. Последний раз с "россонери" такое случалось в августе 2019-го. 2:0 – Специя поднялась на 14 место с 22 очками, Милан остался первым, но рискует по итогам тура пропустить Интер вперед.