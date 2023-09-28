Інтер на своєму полі поступився Сассуоло в матчі 6-го туру Серії А (1:2). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Сассуоло створив другу сенсацію протягом одного тижня. На минулих вихідних команда Алессіо Діонізі обіграла Ювентус, тепер же "нероверді" розібралися на виїзді з Інтером, який вважається головним фаворитом на завоювання Скудетто в цьому сезоні.

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Героєм зустрічі на стадіоні Джузеппе Меацца став Доменіко Берарді – правий вінгер Сассуоло оформив гол+пас. На 54-й хвилині гравець збірної Італії асистував Байрамі, а за дев'ять хвилин забив уже сам. Інтер для Берарді – улюблена жертва, у ворота міланської команди він забив уже 8 м'ячів у 16 матчах. Так Сассуоло відповів на гол Дюфріса "в роздягальню" в компенсований час до першого тайму.

Найцікавіше у всій цій ситуації те, що обох перемог Сассуоло – над Ювентусом та Інтером – могло не статися, якби арбітр Коломбо вилучив Берарді в матчі з Ювентусом за грубу гру проти захисника "Старої синьйори" Бремера. Проте тоді Берарді отримав лише попередження.