Интер на своём поле уступил Сассуоло в матче 6-го тура Серии А (1:2). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Сассуоло сотворил вторую сенсацию в течение одной недели. На прошедших выходных команда Алессио Дионизи обыграла Ювентус, теперь же "нероверди" разобрались на выезде с Интером, который считается главным фаворитом на завоевание Скудетто в этом сезоне.

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Героем встречи на стадионе Джузеппе Меацца стал Доменико Берарди – правый вингер Сассуоло оформил гол+пас. На 54-й минуте игрок сборной Италии ассистировал Байрами, а спустя девять минут забил уже сам. Интер для Берарди – любимая жертва, в ворота миланской команды он забил уже 8 мячей в 16 матчах. Так Сассуоло ответил на гол Дюфриса "в раздевалку" в компенсированное время к первому тайму.

Самое интересное во всей этой ситуации то, что обеих побед Сассуоло – над Ювентусом и Интером – могло не случиться, если бы арбитр Коломбо удалил Берарди в матче с Ювентусом за грубую игру против защитника "Старой синьоры" Бремера. Но тогда Берарди отделался только предупреждением.