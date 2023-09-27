Італія, Серія А, 6-й тур

Наполі – Удінезе – 4:1

Голи: Зєліньскі, 18, (пен), Осімхен, 39, Кварацхелія, 74, Сімеоне, 82 – Самарджіч, 81

Лаціо – Торіно – 2:0

Голи: Весіно, 56, Дзакканьї, 75

Інтер – Сассуоло – 1:2

Голи: Дюмфріс, 45+1 – Байрамі, 54, Берарді, 63

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Наполі перервав триматчеву безвиграшну серію, здолавши на власному полі Удінезе. Господарі з перших хвилин були дуже переконливими і ще до перерви вийшли вперед – Зєлінські вдало реалізував пенальті. В середині тайму Маріо Руй міг подвоювати, але реакція Сільвестрі допомогла. За свого партнера виправився Осімхен, збільшивши перевагу "парненопейців" незадовго до перерви.

Кварацхелія після відпочинку влучив у ліву стійку, а ближче до середини тайму випробував на міцність і правий елемент воріт. Зрештою, кількість переросла в якість і Хвіча таки пристрілявся, зробивши рахунок розгромним. Розслабившись, господарі пропустили, однак Сімеоне вже за хвилину повернув розрив у три голи. Перемога підняла Наполі у топ-5 Серії А.

Торіно у гостях поступився Лаціо. Римляни, які у п'яти стартових матчах здобули лише одну перемогу, нарешті почали вибиратись з підвалин турнірної таблиці. Перший тайм минув без голів, а по перерві два влучних удари Весіно та Дзакканьї забезпечили "орлам" три очки і винесли одразу на одинадцяту сходинку.

Першої поразки в сезоні зазнав Інтер. Катом команди Індзагі став скромний Сассуоло. Господарі володіли серйозною перевагою у першому таймі, і лише реакція Зоммера врятувала їх від двох смертоносних пострілів Толяна та Байрамі. На перерву, однак, Інтер пішов перемагаючи – м'яч у роздягальню оформив Дюмфріс.

Після відпочинку одразу декілька спроб Сассуоло відігратись втілились у гол вищезгаданого Байрамі. А в середині тайму Берарді перевернув все з ніг на голову, шокувавши "нерадзуррі" на очах власних уболівальників. На останній хвилині Лор'єнте міг добивати господарів, але знову блискуче зіграв Зоммер. Дебютна поразка Інтера, яка залишила його на першій сходинці – у спину "зміям" дихає запеклий конкурент Мілан.

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