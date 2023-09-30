Ворскла несподівано завдала поразки Шахтарю в поєдинку 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Шахтар – Ворскла на "Футбол 24".

Команди обмінялись моментами на старті гри, а на 20 хвилині Ворскла заробила пенальті – Чигринський влучив по нозі Степанюка. Скляр впевнено переграв Різника ударом з позначки. Шахтар пішов більшими силами в атаку, але забити до перерви так і не вдалось.

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На старті другого тайму Зубков скористався скидкою головою Сікана та потужно пробив у ближній кут. Божевільний момент втратив Нестеренко, який обіграв воротаря, але не влучив у ворота. Проте, саме Іван приніс перемогу Ворсклі, замкнувши простріл Пердути.