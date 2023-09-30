Команды обменялись моментами на старте игры, а на 20 минуте Ворскла заработала пенальти – Чигринский попал по ноге Степанюка. Скляр уверенно переиграл Ризныка ударом с отметки. Шахтер пошел большими силами в атаку, но забить до перерыва так и не удалось.

Шахтер сенсационно проиграл Ворскле – первое поражение лидера УПЛ, репетиция перед ЛЧ вышла провальной

На старте второго тайма Зубков воспользовался скидкой головой Сикана и мощно пробил в ближний угол. Сумасшедший момент упустил Нестеренко, который обыграл вратаря, но не попал в ворота. Тем не менее, именно Иван принес победу Ворскле, замкнув прострел Пердуты.