Півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв, який привернув увагу до себе виступом проти СК Дніпро-1, оцінив зміни в команді з приходом на посаду головного тренера Руслана Ротаня.

"Руслан Петрович може жорстко висловитись, якщо йому щось не сподобалося. Але це тільки нам на користь, він же не зі зла це говорить, а просто хоче, щоб ми діяли краще. Дисципліна стала жорсткішою, звичайно.

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Є пункти штрафів, абсолютно елементарні речі. Не можна в робочий час розмовляти телефоном, є санкції за жовті та червоні картки, неспортивну поведінку. З приходом Руслана Петровича щодо цього все стало суворіше. Але це добре, це правильно", – поділився Мустафаєв в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Мустафаєв зіграв лише в 4 поєдинках за Олександрію, в яких встиг відзначитись 2 голами та 3 асистами.

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