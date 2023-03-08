Полузащитник Александрии Эмиль Мустафаев, который привлек внимание к себе выступлением против СК Днепр-1, оценил изменения в команде с приходом на пост главного тренера Руслана Ротаня.

"Руслан Петрович может жестко высказаться, если ему что-то не понравилось. Но это только нам на пользу, он же не со зла это говорит, а просто хочет, чтобы мы действовали лучше. Дисциплина стала жестче, конечно.

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Есть пункты штрафов, абсолютно элементарные вещи. Нельзя в рабочее время разговаривать по телефону, есть санкции за желтые и красные карточки, неспортивное поведение. С приходом Руслана Петровича в этом отношении все стало строже. Но это хорошо, это правильно", – поделился Мустафаев в интервью Fanday.

Добавим, что Мустафаев сыграл лишь в 4 поединках за Александрию, в которых успел отметиться 2 голами и 3 ассистами.

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