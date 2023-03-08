"Чи була пропозиція пограти за молодіжну збірну України? Була така пропозиція. Я відмовився, тому що від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану ініціатива прийшла раніше. Ми домовилися, що я гратиму за їхню команду, просто вже було пізно.

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Це було торік, узимку. Я вже мав вилітати до Азербайджану, мені зателефонували з УАФ і запропонували поїхати до молодіжної збірної. Але я вже пообіцяв Азербайджану і залишився вірним своєму слову", – розповів Мустафаєв в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Еміль став справжньою сенсацією перших турів після відновлення УПЛ. Молодий хавбек Олександрії віддав 2 асисти у матчі проти Металіста 1925, а потім дублем вирвав нічию зі СК Дніпро-1.

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