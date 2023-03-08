Україна запізнилася з "вербуванням" сенсації УПЛ – він вже обрав іншу збірну
Півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв розповів, як міг стати гравцем збірної України, але обрав іншу команду.
"Чи була пропозиція пограти за молодіжну збірну України? Була така пропозиція. Я відмовився, тому що від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану ініціатива прийшла раніше. Ми домовилися, що я гратиму за їхню команду, просто вже було пізно.
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Це було торік, узимку. Я вже мав вилітати до Азербайджану, мені зателефонували з УАФ і запропонували поїхати до молодіжної збірної. Але я вже пообіцяв Азербайджану і залишився вірним своєму слову", – розповів Мустафаєв в інтерв'ю Fanday.
Додамо, що Еміль став справжньою сенсацією перших турів після відновлення УПЛ. Молодий хавбек Олександрії віддав 2 асисти у матчі проти Металіста 1925, а потім дублем вирвав нічию зі СК Дніпро-1.
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