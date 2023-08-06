"Чайки" домовилися з Аяксом про трансфер атакувального півзахисника Мохаммеда Кудуса, повідомляє The Athletic.

Челсі презентував чергового новачка – "сині" підписали лідера Де Дзербі, який встановив клубний рекорд в АПЛ

Амстердамців влаштувала компенсація у розмірі 40 млн євро, які можуть стати новим рекордом Брайтона. Втім, для цього ще треба переконати самого Кудуса, який перебуває на радарах більш іменитих Челсі та МЮ. Роберто Де Дзербі особисто телефонував 23-річному ганцю, розповідаючи про майбутню роль і хороші перспективи на Амекс Стедіум.

У минулому сезоні Кудус відіграв за Аякс 42 матчі, відзначився 18 голами та 7 асистами. Особливо яскраво хавбек виступив на груповому етапі ЛЧ – 4+2 у 6 турах.

10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли