"Чайки" договорились с Аяксом о трансфере атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса, сообщает The Athletic.

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Амстердамцев устроила компенсация в размере 40 млн евро, которые могут стать новым рекордом Брайтона. Впрочем, для этого еще нужно убедить самого Кудуса, находящегося на радарах более именитых Челси и МЮ. Роберто Де Дзерби лично звонил 23-летнему ганцу, рассказывая о будущей роли и хороших перспективах на Амекс Стедиум.

В прошлом сезоне Кудус отыграл за Аякс 42 матча, отличился 18 голами и 7 ассистами. Особенно ярко хавбек выступил на групповом этапе ЛЧ – 4+2 в 6 турах.

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