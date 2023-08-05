У своїх соцмережах Челсі повідомив про перехід 25-річного іспанця. Воротар Роберт Санчес підписав угоду з лондонцями на 7 сезонів – до 2030 року.

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Прес-служба клубу не розголосила деталі контракту, однак Daily mail зазначає, що сума трансферу складає 25 мільйонів фунтів. Санчес став сьомим гравцем, якого Челсі підписали влітку.

Іспанець виступав за Брайтон з 2020 року. Загалом за "чайок" він зіграв 90 матчів, пропустивши 102 голи. Під час кампанії 2021/22 Санчесу вдалося зберегти свої ворота "сухими" в 11 зустрічах, що є рекордом Брайтона в АПЛ.

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