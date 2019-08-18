Семеду готовий стати частиною угоди з повернення Неймара в Барселону, – MD

Оборонець іспанської Барселони Нелсон Семеду не робитиме трагедії, якщо стане розмінною монетою у бажанні каталонців повернути форварда Парі Сен-Жермен Неймара на Камп Ноу.

Португальський захисник припускає, що його включать в угоду з парижанами, повідомляє Mundo Deportivo.

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Семеду комфортно почувається у Барселоні, але готовий перебратися до ПСЖ у разі потреби. Видання не виключає, що "блаугранас" розглядають варіант із обміном 25-річного португальця на Неймара з доплатою від іспанського гранда.

Раніше Барселона хотіла продовжити контракт із Семеду, але проблеми з досягненням згоди щодо трансферу опального форварда можуть змінити позицію босів каталонців. Крім того, на Неймара продовжує претендувати мадридський Реал.

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