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Семеду готовий стати частиною угоди з повернення Неймара в Барселону, – MD

20:27 284 Читать на русском
Семеду готовий стати частиною угоди з повернення Неймара в Барселону, – MD
Нелсон Семеду / EFE

Оборонець іспанської Барселони Нелсон Семеду не робитиме трагедії, якщо стане розмінною монетою у бажанні каталонців повернути форварда Парі Сен-Жермен Неймара на Камп Ноу.

Португальський захисник припускає, що його включать в угоду з парижанами, повідомляє Mundo Deportivo.

ПСЖ висунув Реалу свої вимоги щодо обміну за участі Неймара

Семеду комфортно почувається у Барселоні, але готовий перебратися до ПСЖ у разі потреби. Видання не виключає, що "блаугранас" розглядають варіант із обміном 25-річного португальця на Неймара з доплатою від іспанського гранда.

Раніше Барселона хотіла продовжити контракт із Семеду, але проблеми з досягненням згоди щодо трансферу опального форварда можуть змінити позицію босів каталонців. Крім того, на Неймара продовжує претендувати мадридський Реал.

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