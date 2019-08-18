Семеду готов стать частью сделки по возвращению Неймара в Барселону, – MD

Защитник испанской Барселоны Нелсон Семеду не видит трагедии в том, что может стать разменной монетой в желании каталонцев вернуть форварда Пари Сен-Жермен Неймара на Камп Ноу.

Португальский защитник допускает, что его включат в соглашение с парижанами, сообщает Mundo Deportivo.

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Семеду комфортно чувствует себя в Барселоне, но готов перебраться в ПСЖ в случае необходимости. Издание не исключает, что "блаугранас" рассматривают вариант с обменом 25-летнего португальца на Неймара с доплатой от испанского гранда.

Ранее Барселона хотела продлить контракт Семеду, но проблемы с достижением согласия по трансферу опального форварда могут изменить позицию боссов каталонцев. Кроме того, на Неймара продолжает претендовать мадридский Реал.

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