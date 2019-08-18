ПСЖ висунув Реалу свої вимоги щодо обміну за участі Неймара

Французький Парі Сен-Жермен, вочевидь, готовий до грандіозного обміну гравцями з мадридським Реалом.

Парижани визначилися, кого хочуть отримати замість опального бразильця. Про це повідомляє Telefoot.

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Представники ПСЖ заявили керівництву Реала, що будь-яка угода щодо Неймара повинна включати двох гравців "вершкових" – оборонця Рафаеля Варана та вінгера Жуніора Вінісіуса. Натомість французький гранд запевнив, що зовсім не цікавиться Гаретом Бейлом.

Що ж до ймовірного повернення Неймара до Барселони, то головною перепоною залишаються апетити парижан. Керівництво ПСЖ хоче отримати за форварда гроші, оборонця Нелсона Семеду та вінгера Усмана Дембеле. Тим часом "блаугранас" готові віддати хавбека Івана Ракітіча з доплатою.

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